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СМИ: Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон

Издание "Зеркало недели" сообщает, что стороны планируют обсудить урегулирование конфликта в Донбассе и бизнес-проекты
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

"Во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах", - пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, приглашение от президента США Зеленский получил в пятницу, 31 мая, а визит может состоятся после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, Трамп намерен встретиться с Путиным в июне на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Ранее представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что переговоры с Зеленским значатся в повестке дня Белого дома, однако было неизвестно в каком формате они пройдут.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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