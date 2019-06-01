ЦИК Украины создал 199 окружных комиссий на досрочных выборах в Раду

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) создала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК создала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении в Facebook.

В комиссии отметили, что с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека.

"Поэтому все 199 комиссий создаются в максимальном составе 18 человек", - объяснили в ЦИК.

Территория Украины разделена на 225 избирательных округов, но в 26 округах на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выборы не проводятся. Еще в 10 округах выборы проводятся частично.

ЦИК 31 мая зарегистрировал девять кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах в Раду.

23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в стране автоматически начался избирательный процесс. Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.