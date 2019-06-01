Замглавы британского МИД раскритиковал тенденцию роста числа кандидатов на пост премьера

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Продолжающийся рост числа кандидатов на пост нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны не обоснован реалиями и подстегивается только попыткой ряда действующих политиков не выпасть из обоймы лиц, претендующих на министерские посты. Такое мнение высказал в субботу замглавы британского МИД Алан Данкан, курирующий в Форин оффисе европейское и американское направления британской внешней политики.

В интервью программе Today, выходящей на Четвертом радиоканале Би-би-си, Данкан заметил, что число кандидатов на должность главы тори стало "немного глупым", и что претенденты, не имеющие особых шансов на успех, лишь "привлекают к себе внимание" в попытке сохранить за собой место в будущем составе кабинете министров. "Я думаю, что им надо остановиться", - заявил замминистра.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии открыто объявили 12 политиков-тори. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и бывший замминистра финансов Марк Харпер.

Явным фаворитом гонки считается Джонсон, ему как кандидату уже выразил свою поддержку президент США Дональд Трамп. К другим весомым участникам борьбы за премьерский пост эксперты относят Ханта, Рааба и Гоува.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.