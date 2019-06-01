Совбез Украины поручил правительству оперативно решить проблему компании "Вода Донбасса"

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Правительству Украины поручено как можно скорее решить проблему с функционированием коммунального предприятия "Вода Донбасса". Об этом в субботу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

"Вчера состоялось продуктивное совещание президента [Владимира Зеленского] с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Выявили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности. Во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы", - написал Данилюк в Facebook.

Он также сообщил, что на совещании СНБО было решено, что "правительство как можно скорее решит проблему с функционированием коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Ранее Ассоциация водоканалов Украины призвала центральные органы власти решить вопрос дотаций для предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Как заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, решать вопрос дотаций для предприятия "Вода Донбасса" нужно на уровне всех центральных органов власти.

23 мая начались массовые отключения водоснабжения в регионе после обесточивания Киевом объектов компании "Вода Донбасса". Без воды тогда остались 16 населенных пунктов с населением не менее 23 тыс. человек. В марте украинские предприятия - поставщики электроэнергии - уведомили "Воду Донбасса" об обесточивании ее объектов за долги, которые превышают 1 млрд гривен ($37 млн). Под угрозой оказалось водоснабжение почти 1,5 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании.

"Компания "Вода Донбасса" - государственное производственное предприятие централизованного водоснабжения. Оно снабжает потребителей 289 населенных пунктов как на подконтрольной Киеву территории Донбасса, так и в Донецкой народной республике.