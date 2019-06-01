Помпео обсудил с Меркель ситуацию на Украине и "противодействие российской агрессии"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель оказание поддержки Украине, ситуацию в Иране и Афганистане, а также "противодействие российской агрессии". Об этом говорится в опубликованном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, Помпео и Меркель провели переговоры в пятницу и "обсудили ключевые общие приоритетные задачи, включая оказание поддержки Украине и противодействие российской агрессии". Они "обсудили растущие угрозы американским интересам со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия связанной с разработкой ракет деятельности Ирана и его региональной агрессии", сказала дипломат.

Меркель и Помпео также обсудили усилия Германии и США "по налаживанию политического урегулирования, которое положит конец конфликту в Афганистане, сохранив при этом достижения последних 18 лет". "Германия и Соединенные Штаты признают важность подлинного внутриафганского диалога и переговоров в качестве ключевого шага в мирном процессе", - заключила Ортэгус.

В пятницу Меркель сообщила, что на переговорах с Помпео обсудит отношения Запада и России, Украину, Сирию, Иран, Афганистан и Ливию. При этом канцлер отметила, что встреча продлится всего около 45 минут. Изначально визит Помпео в Берлин намечался на 7 мая, но он в последний момент отменил его и отправился на переговоры в Багдад в связи с резкой эскалацией напряженности между США и Ираном.

Это первый визит Помпео в качестве госсекретаря США в Германию.