Спецпредставитель США по Афганистану продолжит в июне переговоры с талибами в Дохе

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в июне в Дохе проведет новый раунд переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), он также посетит Афганистан, Бельгию, Германию, ОАЭ и Пакистан в первой половине месяца. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Халилзад совершит поездку в Афганистан, Бельгию, Германию, ОАЭ, Катар и Пакистан с 31 мая по 16 июня в рамках всеобъемлющих усилий по содействию мирному процессу, который положит конец конфликту в Афганистане. В Кабуле спецпредставитель Халилзад проведет консультации с афганским правительством и другими афганцами, включая представителей гражданского общества и групп по защите прав женщин с целью призвать все стороны к участию во внутриафганских переговорах, ведущих к окончательному мирному урегулированию", - отметили дипломаты.

В Абу-Даби, Берлине, Брюсселе и Исламабаде Халилзад "будет работать над тем, чтобы заручиться международной поддержкой афганскому мирному процессу и... любое достигнутое мирное урегулирование было устойчивым". "В Дохе он продолжит переговоры с талибами для продвижения вперед мирного процесса", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

25 апреля в Москве прошла встреча спецпредставителей президента РФ, МИД КНР и Госдепартамента по Афганистану. По ее итогам было принято совместное заявление, в котором стороны конфликта призвали к незамедлительным шагам по снижению уровня насилия. Кроме того, Москва, Вашингтон и Пекин призвали движение "Талибан" как можно скорее принять участие в переговорах о мире с афганской делегацией, включающей также представителей правительства.