Додон рекомендовал лидерам партий провести встречи с посланниками России, ЕС и США

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рекомендовал лидерам парламентских партий провести встречи с прибывающими в Кишинев представителями России, ЕС и США. Об этом он сообщил в субботу беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя предстоящие на будущей неделе визиты вице-премьера, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрия Козака, еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и представителя Госдепартамента Брэдли Фрэдена.

"Мы приветствуем интерес к ситуации в Молдавии наших внешних партнеров. Я намерен провести встречи в понедельник с нашими гостями из России, ЕС и США. В связи с начавшимися в СМИ дискуссиями я призвал лидеров прошедших в парламент партий также встретиться с ними. Вне зависимости от своих идеологических предпочтений. У нашей страны есть друзья и на Западе, и на Востоке. И зрелые политики должны проявить мудрость и встречаться с ними. Я знаю, что поддерживающая президента Партия социалистов приняла именно такое решение - провести встречи со всеми гостями", - сказал президент.

Как ожидается, посланники России, США и ЕС проведут встречи с президентом, в правительстве, а также пообщаются с лидерами основных политических партий. Эти встречи пройдут на фоне оставшихся 10 дней, когда может быть сформировано парламентское большинство и утвержден новый состав правительства в новом парламенте Молдавии. Однако в пятницу вице-премьер Молдавии по вопросам европейской интеграции и бывший глава кабинета Юрий Лянкэ призвал лидеров проевропейских партий не встречаться с вице-премьером РФ Козаком, чтобы не допустить усиления влияния Москвы.