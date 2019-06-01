ВМС США подтвердили получение просьбы скрыть от Трампа эсминец John S. McCain в Японии

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. ВМС США в субботу подтвердили информацию о получении ими перед визитом американского президента в Японию просьбы скрыть от глаз Дональда Трампа эсминец John S. McCain, носящий имя умершего в 2018 году сенатора от штата Аризона. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении главы пресс-службы ВМС контр-адмирала Чарли Брауна.

"ВМС США была направлена просьба свести к минимуму приметность американского корабля John S. McCain, однако все корабли оставались в своей нормальной конфигурации во время визита президента, - отметил Браун. - Также не было преднамеренных попыток скрыть непосредственно моряков с корабля John S. McCain.

"ВМС всесторонне сотрудничает в рассмотрении этого вопроса по поручению и.о. министра обороны [США Патрика Шанахана]. Наши передовые ВМС по-прежнему готовы выполнять поставленные перед ними задачи", - заключил контр-адмирал.

Скандал произошел в Соединенных Штатах из-за сообщений о том, что Белый дом перед визитом Трампа в Японию попросил военных спрятать эсминец. 28 мая на базе Йокосука в Японии президент выступил перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, около которого был пришвартован John S. McCain. В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в ее распоряжение электронные письма сообщила, что еще перед поездкой главы государства американским военнослужащим, помимо прочего, было поручено сделать так, чтобы эсминец "был вне поля зрения" Трампа. В результате, по данным издания, название корабля закрыли брезентом, а рядом с эсминцем была установлена баржа, скрывшая его от глаз американского лидера.

Сам президент категорически отрицает, что был в курсе происходящего. Свою причастность к этой истории отверг и Шанахан.

Глава вашингтонской администрации неоднократно делал выпады в сторону Маккейна. Так, во время своей предвыборной кампании Трамп оскорбил сенатора, ветерана войны во Вьетнаме и публично отказался извиняться перед ним. На одной из встреч с избирателями он заявил, что вовсе не считает Маккейна героем, поскольку тот "был захвачен в плен" вьетнамцами. Трамп отметил, что вовсе не чувствует своей вины перед сенатором, который служил военным летчиком, был сбит над Вьетнамом и действительно провел долгое время в плену.