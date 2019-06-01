СМИ: власти Германии не исключают саботажа при поломках правительственных самолетов

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ не исключают, что причиной серии поломок правительственных самолетов могли быть саботаж или кибератаки. Об этом в субботу сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что подозрения правительства даже не развеяли заверения компании Lufthansa Technik, отвечающей за обслуживание лайнеров, в том, что все неполадки имели технический характер. Частота поломок вызвала недовольство в ведомстве федерального канцлера, в МИД, Бундесвере и самом концерне Lufthansa, отметила газета.

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) сразу после вынужденной посадки самолета Konrad Adenauer с канцлером Ангелой Меркель на борту в ноябре 2018 года не исключило саботажа или кибератаки, однако его подозрения не нашли подтверждения.

Воздушный флот правительства состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532. Инциденты, связанные с техническими неполадками, возникали хотя бы раз в каждом из самолетов. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас прибыл в Болгарию на 70 минут позже, чем было запланировано. У A321 отказал двигатель. Причем для Мааса это уже был третий случай поломки лайнера за три недели.

Хроника инцидентов

В середине мая самолет Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), и глава кабмина вынуждена была возвращаться в Берлин на другом лайнере. Машина врезалась в находившийся неподалеку на стоянке другой самолет на небольшой скорости, поскольку водитель забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз.

16 апреля один из Global 5000 вследствие сбоя в системе был вынужден вернуться в аэропорт Шенефельд. При посадке лайнер, в котором находился только экипаж, коснулся полосы обеими крыльями.

1 апреля внештатная ситуация произошла с Airbus А340 Konrad Adenauer, на борту которого находился Маас. После приземления в аэропорту Нью-Йорка обнаружилось, что в одной из шин воздушного судна был прокол. Из-за этого самолет не смог самостоятельно вырулить к месту стоянки. 11 января министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер после завершения турне по странам Африки был вынужден возвращаться в Берлин из Замбии рейсом местных авиалиний.

29 ноября 2018 года неполадки были зафиксированы в самолете Меркель - из-за технического дефекта она была вынуждена прервать полет в Аргентину. Самолет главы кабмина находился в воздухе около часа, когда над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кельне. Как выяснилось позже, у лайнера вышла из строя связь с наземными службами.

26 мая 2016 года был задержан вылет министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера из Вильнюса в Таллин из-за трещины в стекле в кабине пилота. За месяц до того летевший в Японию борт Штайнмайера совершил внеплановую остановку в Китае из-за проблем с системой подачи топлива. Перед его следующей зарубежной поездкой несколькими днями позже был отложен вылет из Берлина, так как у шасси самолета лопнула шина. 15 августа 2014 года Штайнмайер был вынужден добираться из Брюсселя, где принимал участие во встрече глав МИД ЕС, в Берлин на самолете чешского коллеги.