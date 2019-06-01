Трамп: правительство окажет необходимую помощь в связи с трагедией в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Федеральное правительство США окажет всю необходимую помощь в связи со стрельбой в муниципалитете курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в субботу в Twitter.

"Прошлой ночью разговаривал [по телефону] с губернатором Вирджинии Ральфом Нортэмом, а также мэром и вице-мэром Вирджинии-Бич этим утром, чтобы выразить соболезнования этому замечательному сообществу", - написал президент. По его словам, представители "федерального правительства находятся там" и продолжат на месте трагедии оказывать любого рода помощь, "которая может потребоваться". Это первая публичная реакция главы государства на трагедию.

Нортэм распорядился в субботу приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня.

Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек. Как и предполагалось ранее, им оказался 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич. Представители властей уточнили, что этот раз - единственный, когда они назвали убийцу по имени, и более делать этого не планируют. Полицейские во время перестрелки ранили подозреваемого, впоследствии он умер.