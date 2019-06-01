Мать убитого журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Мать убитого журналиста и публициста Олеся Бузины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о личном приеме. Об этом сообщил в субботу бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.

"Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме. Несмотря на то, что с момента убийства ее сына Олеся Бузины прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев находится в суде", - написал Кузьмин в Facebook, разместив копию обращения.

Кузьмин надеется, что новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и примет ее, после чего дело примет справедливый оборот. "Совершенно очевидно, что к убийству Олеся [Бузины] причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу. Примечательно, что в отношении заказчиков и организаторов убийства дело было выделено и похоронено в архивах ГПУ без проведения каких-либо следственных действий. При этом экс-президент [Петр Порошенко], руководители СБУ, ГПУ и МВД не только отказали Валентине Павловне в личном приеме, но и сделали все, чтобы убийцы не понесли заслуженного наказания. Именно это обстоятельство вынудило потерпевшую обратиться за защитой своего нарушенного права в ЕСПЧ с иском к Украине, а представители ООН, ОБСЕ и Госдепартамента США обратили внимание украинской власти на допущенные нарушения", - говорится в сообщении правозащитника.

Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в совершении убийства. В настоящий момент оба отпущены из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы.

Дело об убийстве Бузины было передано в суд осенью 2017 года, а слушания начались лишь в сентябре 2018 года. Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. 4 марта 2019 года Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.