Бабиш заявил, что Чехия не будет возвращать полученные связанными с ним фирмами дотации ЕС

ПРАГА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш отверг возможность возвращения дотаций, которые из фондов Евросоюза получили в течение последних двух лет связанные с ним компании, объединенные в принадлежавшем ему ранее холдинге Agrofert.

"Чехия никакие средства возвращать не будет, так как для этого нет оснований, - заявил он в субботу журналистам. - Чехия будет отвергать подобные требования".

Пражская газета Hospodarske noviny опубликовала ранее информацию, что Еврокомиссия (ЕК) требует от Agrofert возвращения дотаций из фондов ЕС, так как связанные с премьером компании используют возможности, предоставляющиеся ему на высоком государственном посту. В Брюсселе обнаружили конфликт между государственными и личными интересами Бабиша.

Требования Еврокомиссии

Сумма, которую ЕК намерена потребовать от Чехии, согласно информации местных СМИ, может составить от 283 млн крон (около $13 млн) до 451 млн крон (примерно $18,5 млн). Эти сведения содержатся в проекте аудиторского отчета, подготовленном для Еврокомиссии. По дипломатическим каналам данный документ поступил в чешские министерства финансов и регионального развития.

"Документ был доставлен в наше [чешское] представительство в Брюсселе очень нестандартным способом. К нему не было приложено сопроводительное письмо. Под [проектом] аудиторского отчета нет подписи. Там [в документе] не обозначены и сроки, в которые мы должны [на него] реагировать", - сказал Бабиш.

Политические противники премьера

По словам Бабиша, исходящая от ЕК инициатива является провокацией, за которой стоят его противники на политической арене Чехии, пытающиеся дискредитировать главу кабмина.

Бабиш постоянно подчеркивает, что никогда не нарушал законы, так как, уйдя в политику, поручил управление имуществом целевому фонду, на деятельность которого не оказывает влияния. "Все [мною было сделано] по закону", - считает он.