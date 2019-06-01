США начали запрашивать информацию о соцсетях почти у всех подающих заявление на визу

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Госдепартамент начал требовать практически у всех обращающихся за получением въездной визы в страну информацию об их страницах в социальных сетях, адресах электронной почты, а также номерах телефонов. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

По его данным, требование вступило в силу с начала месяца после утверждения внесенных изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США. Среди прочего, в них теперь содержится требование указать "идентификационные данные социальных сетей" лица, подающего документы на визу.

По данным AP, изменения, которые были предложены в марте 2018 года, затронут около 15 млн иностранцев, которые ежегодно обращаются за визами в Соединенные Штаты. "Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей при рассмотрении заявлений на получение визы, а каждый направляющийся в США путешественник или иммигрант проходит тщательную проверку, - цитирует агентство представителя Госдепартамента. - Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая вместе с тем не противоречащие законам поездки в Соединенные Штаты".

По словам представителей Госдепартамента, сбор дополнительной информации от большего числа обращающихся за визой "укрепит процесс проверки и подтверждения их личности". Ведомство рассчитывает, что это изменения затронут 710 тыс. подающих документы на иммиграционную визу и 14 млн - на неиммиграционную визу, включая тех, кто хочет приехать в США в целях ведения бизнеса и получения образования.

В новых бланках заявлений на получение визы перечислено несколько платформ социальных сетей, от заявителя требуется указать имена своих аккаунтов, которыми он пользовался на протяжении последних пяти лет. Обращающимся за визой также предоставляется возможность указать информацию об учетных записях в социальных сетях, не указанных в документе.

Кроме данных о соцсетях у заявителей теперь запрашивают информацию о международных поездках за последние пять лет, номерах телефонов и адресах электронной почты за тот же период. При этом добавляется уточняющий вопрос, были ли члены семьи заявителя причастны к террористической деятельности.

Лишь обращающиеся за определенными типами дипломатических и официальных виз освобождаются от выполнения требований.

Ранее данные о соцсетях, адреса электронной почты и номера телефонов запрашивались только у подозрительных лиц для дополнительных проверок. Речь идет, например, о тех, кто посещал контролируемые террористическими организациями регионы. Ежегодно в эту категорию попадали около 65 тыс. человек.