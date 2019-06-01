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Кризис на Украине

При обстреле со стороны украинских силовиков на юге ДНР ранен мирный житель

Обстрел велся из минометов

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Мирный житель села Ленинское Донецкой народной республики (ДНР) был ранен в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на управление Народной милиции республики.

"Сегодня в 19:10 каратели 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача подвергли обстрелу село Ленинское. В результате обстрела ранен мирный житель, мужчина 1959 года рождения. Пострадавшему оказана своевременная медицинская помощь", - цитирует агентство заявление ведомства.

Отмечается также, что обстрел велся из минометов.

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