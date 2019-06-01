Белый дом подтвердил, что Трамп направил Зеленскому приглашение посетить Вашингтон

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон. Информацию об этом корреспонденту ТАСС подтвердили в субботу в Белом доме.

"Я могу подтвердить, что приглашение было направлено, но дата [визита] еще не определена, и нам на данный момент больше нечего сообщить [по данному вопросу]", - отметил собеседник агентства, отвечая на просьбу предоставить детали возможного визита Зеленского.

Ранее в субботу администрация президента Украины подтвердила, что Трамп пригласил главу украинского государства посетить США. Зеленский поблагодарил главу Белого дома "за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон", говорится в сообщении пресс-службы президента.

Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи Трампа и Зеленского "состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах". По его информации, приглашение от американского лидера президент Украины получил 31 мая.