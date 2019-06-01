Помогавший Трампу с расследованием Мюллера юрисконсульт Белого дома уходит в отставку

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Юрисконсульт Белого дома Эммет Флад, помогавший президенту США Дональду Трампу с завершившимся расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера, покинет свой пост 14 июня. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в субботу в Twitter.

"Эммет Флад, который пришел в Белый дом, чтобы помочь мне с докладом Мюллера, покинет свой пост 14 июня. Он проделал выдающуюся работу", - написал Трамп. Он вновь подчеркнул отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией и препятствий с его стороны проведению расследования. "Дело закрыто! Эммет - мой друг, и я благодарю его за отличную работу, которую он проделал", - заключил президент.

Юрист сменил ушедшего в мае прошлого года адвоката главы государства Тая Кобба, который занимался в команде юрисконсультов Трампа взаимодействием с Мюллером, ведущим расследование о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой. Флад известен тем, что защищал интересы бывшего президента США Билла Клинтона, когда рассматривался вопрос о его импичменте.