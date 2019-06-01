AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка. Об этом сообщило в субботу агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

По ее данным, среди погибших - пять мирных жителей и пять представителей "Сил демократической Сирии" (СДС). Другие подробности не приводятся.

Ракка, которая служила главным форпостом террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, была освобождена 17 октября 2017 года формированиями "Сил демократической Сирии" (костяк составляют курдские отряды) при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.