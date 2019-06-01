{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

По словам президента США, он бы не стал платить такую "огромную сумму"

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. С такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство.

"Если бы я был ими [британскими властями], то я бы не выплачивал $50 млрд. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", - сказал президент США.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, Дональд
Акции протеста во Франции
"Желтые жилеты" провели очередные акции протеста во Франции
В манифестациях в Париже и регионах приняли участие не более 9,5 тыс. человек
Читать полностью