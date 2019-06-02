Трамп не намерен сразу делиться с Лондоном секретами в случае прихода к власти лейбористов

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен вначале лично познакомиться с ультралевым лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, прежде чем делиться с Лондоном секретной информацией в области безопасности после гипотетического прихода к власти лейбористов. С такими словами глава американской администрации выступил в интервью воскресной газете The Sunday Times в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство с 3 по 5 июня.

"Мне надо было бы с ним встретиться. Я его не знаю, но, безусловно, перед тем, как ответить на этот вопрос [о возможности обмена секретами], мне надо было бы немного его узнать", - сказал Трамп. Он заметил, что Корбин "совершает ошибку", не заводя дружеских отношений с американской стороной, поскольку между Вашингтоном и Лондоном установлены тесные связи по вопросам обороны и безопасности.

Лидер лейбористов традиционно осуждает американскую внешнюю политику. Следуя выбранной линии, Корбин отказался от приглашения на торжественный банкет, который в понедельник королевская семья устроит в честь Трампа и его супруги Меланьи в Букингемском дворце.

Трамп сказал, что это решение лидера британской оппозиции не нанесло ему личной обиды, но предупредил, что позиция Корбина может привести к кардинальным изменениям в "самой особой части особых отношений" между Вашингтоном и Лондоном - обмене секретными данными по линии программы Five Eyes. В рамках программы осуществляется сотрудничество разведслужб пяти стран англосаксонского мира: США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Трамп затронул в интервью и тему возможного участия китайской корпорации Huawei в развертывании сетей 5G в Великобритании. "У вас есть другие альтернативы. Вам следует быть очень осторожными в плане обеспечения национальной безопасности", - отметил президент США.

В начале мая глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что правительство страны пока не приняло решения о доступе Huawei к созданию неключевых технологий британской сети 5G. Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй одобрила участие Huawei в проекте, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. После этого госсекретарь Майкл Помпео предупредил, что сотрудничество Великобритании с Huawei может стать для Вашингтона препятствием в обмене разведывательной информацией с Лондоном.