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В Китае выразили протест против действий США в Южно-Китайском море

Как заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, Вашингтон не должен подрывать подрывать основы региональной безопасности

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Китай выступает против действий США в Южно-Китайском море и подходов Вашингтона в тайваньском вопросе. Об этом заявил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Мы заметили тенденцию расширения участия Соединенных Штатов в региональных делах, о чем в субботу вновь заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан", - сказал китайский министр. По его словам, Пекин "выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме".

Вашингтон, продолжил Вэй Фэнхэ, "должен принимать во внимание озабоченность других сторон и не подрывать основы региональной безопасности". Между тем, подчеркнул глава ведомства, "Китай никогда не оккупировал территорию других государств, не представлял угрозу".

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