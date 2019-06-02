ВС Китая намерены реагировать на попытки отделить Тайвань

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил о готовности вооруженных сил реагировать на попытки других государств отделить Тайвань. Об этом, как передает корреспондент ТАСС, он заявил в воскресенье на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Китай будет единой страной, любое иностранное вмешательство обернется неудачей", - отметил глава ведомства. "Если кто-то будет пытаться отделить Тайвань от Китая, то вооруженные силы будут реагировать на это надлежащим образом", - подчеркнул Вэй Фэнхэ.