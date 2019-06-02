СМИ: три солдата убиты при ракетном обстреле в Сирии

ТАСС, 2 июня. Трое военнослужащих убиты, еще семь ранены в результате произошедшего в воскресенье обстрела территорий к юго-западу от столицы Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, нападение осуществлял Израиль, который выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра (40 км к юго-западу от Дамаска). Сообщается также о материальном ущербе в результате обстрела.

Ранее агентство SANA информировало, что сирийские ПВО поразили воздушные цели противника к югу от Дамаска.

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