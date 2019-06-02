Министр обороны КНР считает, что КНДР и США следует в кратчайшие сроки возобновить диалог

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. КНДР и США следует учесть взаимную озабоченность и в кратчайшие сроки возобновить диалог. Об этом заявил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", передает корреспондент ТАСС.

"КНДР и США необходимо терпеливо, с холодной головой, учитывая взаимные озабоченности, в кратчайшие сроки возобновить диалог", - сказал глава ведомства. Министр подчеркнул, что "обе стороны должны совместно двигаться к процессу денуклеаризации Корейского полуострова".

Китай, по его словам, "неизменно выступает за мир и стабильность, а также играет важную роль в переговорном процессе".

В Ханое 27-28 февраля состоялся второй по счету саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.