В Греции открылись избирательные участки на выборах в местные органы власти

АФИНЫ, 2 июня. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах в местные органы власти открылись в Греции в 07:00 по местному времени (совпадает с мск). Избирателям предстоит избрать мэров городов и глав регионов там, где они не были избраны в ходе первого тура выборов 26 мая, который проходил одновременно с выборами в Европарламент.

На выборах в муниципальные и региональные органы власти в Греции избираются в общей сложности главы 13 регионов и 332 муниципалитетов. Число региональных советников составит 703, муниципальных советников - почти 10 тыс. Мэры, губернаторы, члены муниципальных и региональных советов избираются на 4 года со сроком полномочий с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2023 года. В ходе первого тура уже были избраны руководители более чем 100 муниципалитетов страны.

Избирательные участки будут работать до 19:00, после чего ожидается объявление первых экзитполов. До этого всем СМИ распространять предварительные оценки социологических компаний запрещено. Затем результаты подсчета бюллетеней будет передавать МВД Греции. Оно будет собирать их со всех уголков страны с помощью уполномоченной компании Singular Logic.

По закону участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования законодательство освобождает тех греков, которые достигли 70 лет, а также тех, кто проживает в день голосования на расстоянии более 200 км от избирательного участка, на котором он должен голосовать.

Для избрания мэра или губернатора требуется получить 50% плюс 1 голос. В столичной области Аттика, например, голосование во втором туре проводится в 51 муниципалитете, где кандидаты на пост мэров не сумели набрать более половины поданных голосов в первом туре. При этом в тех муниципалитетах и регионах, где в минувшее воскресенье уже были избраны мэры, нужно будет голосовать только за губернатора региона.

МВД открыло специальный сайт под названием "Узнай, где голосовать", предназначенный, главным образом, для тех, кто не пришел на избирательные участки во время первого тура выборов 26 мая, а также специальную телефонную линию. Для получения избирательных бюллетеней и голосования на избирательном участке можно предъявить выдаваемое в полиции удостоверение личности или заграничный паспорт, водительские права и личную медицинскую книжку всех страховых фондов. Принимаются даже испорченные удостоверения личности. В случае изменения личной информации (например, смены фамилии при разводе) нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы. Военнослужащие и сотрудники службы безопасности используют для голосования свои служебные удостоверения. Граждане Евросоюза, имеющие право голоса, должны предоставить удостоверение личности или паспорт.

Льготы избирателям

Правительство объявило, что в день выборов для облегчения передвижения избирателей отменяется плата за проезд по всем платным дорогам страны, а также платный проезд по трехкилометровому автомобильному мосту Рио-Андирио близ Патр через Коринфский пролив, соединяющему в этом месте полуостров Пелопоннес с континентальной Грецией.

Организация железных дорог Греции предоставляет 30-процентную скидку на билеты тем избирателям, которые будут добираться до места голосования на поезде, а компания междугородних автомобильных перевозок - 25-процентную скидку в случае использования для этого ее услуг.

Особое внимание к выборам в Афинах и Салониках

Основное внимание в стране приковано к выборам в трех самых крупных городах страны - Афинах, Салониках и Патрах, где ни один из претендентов не набрал более половины поданных голосов, учитывая, что своих кандидатов выдвигали десять предвыборных блоков.

Важнейшим из 13 регионов страны, в которых проходят выборы губернаторов, является столичная область Аттика, в которой проживает почти половина населения 11-миллионной Греции. По итогам первого тура местных выборов, кандидаты от главной оппозиционной партии "Новая демократия" лидировали на выборах в большинстве районов страны.