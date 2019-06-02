На Филиппинах заявили, что продолжат сотрудничество с Россией

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США. Об этом заявил в воскресенье корреспондент ТАСС министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана.

"Наше сотрудничество с РФ остается неизменным. Мы не опасаемся американских санкций из-за взаимодействия с Москвой", - сказал глава ведомства, который принимает участие в проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Мы знаем о санкционном режиме, но эта проблема является вопросом двусторонних отношений России и США. К нам это никак не относится", - добавил Лорензана.

В октябре 2017 года в порту Манилы президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны РФ Сергей Шойгу приняли участие в церемонии передачи филиппинской стороне партии российского стрелкового оружия и армейских грузовиков. Она состоялась на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев". Днем ранее было подписано соглашение между правительствами РФ и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, как сообщил ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, ведутся переговоры о поставках неатомных подлодок проекта 636, которые считаются самыми малошумными из неатомных российских подводных кораблей. За уникальную малошумность они получили неофициальное название "Черная дыра". Они также имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 мм и крылатые ракеты "Калибр".

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