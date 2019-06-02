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Обострение обстановки в Косове

Миссия ООН назвала неоправданным применение силы косовской полицией

Полицейские нарушили право на дипломатическую неприкосновенность двух задержанных сотрудников МООНК, считают в ООН

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Спецназ полиции непризнанного Косова "чрезмерно и неоправданно" применил силу во время вторжения на север сербского края 28 мая. Об этом в ночь на воскресенье сообщила Миссия ООН в Косове (МООНК).

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"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - говорится в сообщении. Миссия указывает, что полиция Косова "не предоставила никаких конкретных доказательств" свой версии инцидента. В то же время "совершенно ясно", что задержание и содержание в заключении двоих сотрудников МООНК нарушило их гарантированное право на дипломатическую неприкосновенность, "несмотря на ясную идентификацию этих людей как работников ООН".

Сообщается, что ООН уже участвует в расследовании, которое должно открыть обстоятельства задержания и получения травм обоими сотрудниками миссии. В то же время МООНК не комментирует ход следствия, хотя версия полиции Косова о произошедшем 28 мая полностью не соответствует данным МООНК.

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