Миссия ООН назвала неоправданным применение силы косовской полицией

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Спецназ полиции непризнанного Косова "чрезмерно и неоправданно" применил силу во время вторжения на север сербского края 28 мая. Об этом в ночь на воскресенье сообщила Миссия ООН в Косове (МООНК).

"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - говорится в сообщении. Миссия указывает, что полиция Косова "не предоставила никаких конкретных доказательств" свой версии инцидента. В то же время "совершенно ясно", что задержание и содержание в заключении двоих сотрудников МООНК нарушило их гарантированное право на дипломатическую неприкосновенность, "несмотря на ясную идентификацию этих людей как работников ООН".

Сообщается, что ООН уже участвует в расследовании, которое должно открыть обстоятельства задержания и получения травм обоими сотрудниками миссии. В то же время МООНК не комментирует ход следствия, хотя версия полиции Косова о произошедшем 28 мая полностью не соответствует данным МООНК.