{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Нетаньяху заявил, что лично приказал ударить по Сирии в ответ на обстрел Голан

По словам премьер-министра Израиля, Тель-Авив продолжит "с большой силой" реагировать на любую агрессию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху AP Photo/Sebastian Scheiner
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/Sebastian Scheiner

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.

На эту тему

"Вчера [1 июня] я провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля", - цитирует высказывания премьера его канцелярия.

Армия обороны Израиля поразила в воскресенье две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот. По информации сирийского агентства SANA, в результате израильских ударов трое сирийских военнослужащих убиты, еще семь ранены.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Теги
СирияКризис в СирииИзраильНетаньяху, Биньямин
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца года
Министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду сообщил, что сложности связаны с тем, что в процесс вовлечены три ведомства республики
Читать полностью