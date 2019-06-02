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Обострение обстановки в Косове

СМИ: Сербия вынесет обсуждение инцидента в Косове на заседание СБ ООН 10 июня

Белград потребует рассмотреть вторжение спецназа на север автономного сербского края и попросит дать оценку заявлениям лидера Косова Хашима Тачи

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Сербия потребует обсудить инцидент с вторжением спецназа косовской полиции на север Косова и Метохии на ближайшем заседании Совбеза ООН, посвященном косовской проблематике, 10 июня. Об этом сообщила газета "Вечерне новости" в своем воскресном выпуске.

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Сообщается, что Сербия потребует рассмотреть вторжение косовского спецназа на север автономного сербского края. Белград также попросит дать оценку заявлениям лидера Косова Хашима Тачи об отказе выполнять Брюссельские соглашения и создавать Сообщество сербских муниципалитетов, а также об объединении с Албанией, что, по мнению сербской стороны, полностью уничтожит диалог с Приштиной.

Ранее Тачи заявил, что не позволит создать в самопровозглашенном образовании Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), предусмотренное Брюссельскими соглашениями. По его словам, условия изменились и он не может этого позволить взамен на визовую либерализацию с Евросоюзом. Тачи заявил, что создание ССМ приведет к появлению "второй Республики Сербской".

Сообщество сербских муниципалитетов является краеугольным камнем Брюссельских соглашений - документа о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, подписанного 19 апреля 2013 года и состоящего из 15 пунктов. Согласно договору, ССМ должно представлять собой орган самоуправления сербов, живущих в Косове. Президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары спустя пять лет после подписания документа только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили и этот процесс.

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