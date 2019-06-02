СМИ: Сербия вынесет обсуждение инцидента в Косове на заседание СБ ООН 10 июня

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Сербия потребует обсудить инцидент с вторжением спецназа косовской полиции на север Косова и Метохии на ближайшем заседании Совбеза ООН, посвященном косовской проблематике, 10 июня. Об этом сообщила газета " Вечерне новости " в своем воскресном выпуске.

Сообщается, что Сербия потребует рассмотреть вторжение косовского спецназа на север автономного сербского края. Белград также попросит дать оценку заявлениям лидера Косова Хашима Тачи об отказе выполнять Брюссельские соглашения и создавать Сообщество сербских муниципалитетов, а также об объединении с Албанией, что, по мнению сербской стороны, полностью уничтожит диалог с Приштиной.

Ранее Тачи заявил, что не позволит создать в самопровозглашенном образовании Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), предусмотренное Брюссельскими соглашениями. По его словам, условия изменились и он не может этого позволить взамен на визовую либерализацию с Евросоюзом. Тачи заявил, что создание ССМ приведет к появлению "второй Республики Сербской".

Сообщество сербских муниципалитетов является краеугольным камнем Брюссельских соглашений - документа о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, подписанного 19 апреля 2013 года и состоящего из 15 пунктов. Согласно договору, ССМ должно представлять собой орган самоуправления сербов, живущих в Косове. Президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары спустя пять лет после подписания документа только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили и этот процесс.