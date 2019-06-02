Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца года

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС министр обороны республики Риамизард Риачуду, который принимает участие в проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Думаю, вопрос будет решен в течение этого года", - сказал глава ведомства.

По его словам, "некоторые сложности [в завершении контракта] связаны с тем, что в процесс вовлечены три ведомства республики. Если со стороны Минобороны все документы подписаны, то в Минторговли и Минфине еще проходит согласование". Как отметил Риамизард, это связано с тем, что "расчет будет осуществляться различными формами".

"Мы еще обсуждаем, но принципиально вопрос решен", - заверил министр.

Ранее глава ведомства в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что Джакарта "не отменит контракт на поставку самолетов, несмотря на американские санкции в отношении России". О подписании контракта с Индонезией на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале прошлого года.

Индонезия стала вторым покупателем этих истребителей после Китая. Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.