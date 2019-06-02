Источник: средства ПВО Сирии отразили две ракетные атаки со стороны Израиля

ТАСС, 2 июня. Сирийские средства ПВО успешно отразили в воскресенье две ракетные атаки со стороны Израиля на южные окрестности Дамаска и город Эль-Кунейтру. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в Командовании ВС республики. По его информации, первый удар был нанесен по позициям сирийской армии к юго-западу от столицы на рассвете в 03:22 утра по местному времени (совпадает с московским).

"Воздушные цели противника появились со стороны оккупированных Голанских высот, - говорится в сообщении. - Наши зенитчики сразу открыли огонь и поразили вражеские ракеты".

"В 04:10 утра Израиль возобновил свои агрессивные действия и атаковал несколькими ракетами район к востоку от Эль-Кунейтры, - отмечается в документе. - В результате погибли трое военнослужащих и еще семь получили ранения, был нанесен также материальный урон".

Агентство напоминает, что 17 мая сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Дамаска, который велся со стороны Голанских высот. Воздушные цели были поражены в небе над Эль-Кунейтрой и окрестностями сирийской столицы.

Все последние ракетные удары Израиль наносил со стороны демилитаризованной зоны на Голанах, ранее израильские ВВС атаковали военные объекты в Сирии из воздушного пространства соседнего Ливана. Так, 13 апреля сирийские ПВО отразили израильскую атаку на военную базу в городе Масъяф, в центральной провинции Хама.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что осуществила обстрел сирийской территории, однако отметила, что сделала это в ответ на атаку со стороны Сирии. По сведениям армейской пресс-службы, в субботу вечером две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон. В ответ израильские истребители и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, несколько армейских постов, а также батарею ПВО SA-2 (советский зенитно-ракетный комплекс С-75).