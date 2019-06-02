Андреа Налес уходит с поста лидера социал-демократов Германии

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Андреа Налес приняла решение уйти с постов председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и главы фракции СДПГ в Бундестаге. Об этом она заявила в воскресенье в Берлине журналистам.

Налес отметила, что уже в понедельник проинформирует о мотивах своего решения правление партии, а во вторник - фракцию СДПГ в Бундестаге. В настоящее время она совмещает две должности, полагая, что они неразрывно связаны друг с другом.

После провала социал-демократов на прошедших 26 мая выборах в Европарламент и парламент федеральной земли Бремен Налес оказалась под огнем критики со стороны однопартийцев. В этой связи она предложила досрочно, 4 июня, провести выборы главы парламентской фракции СДПГ, изначально намеченные на сентябрь, поступив по принципу "все или ничего".

Сейчас Налес отметила, что считает правильным "урегулировать вопрос преемника в установленном порядке". "Дискуссия во фракции и сигналы, которые поступили из партии, показали мне, что необходимой для исполнения моих полномочий поддержки больше нет", - объяснила Налес.

Социал-демократы заняли третье место в Германии на евровыборах, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12% процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы. Партия переживает кризис: согласно опросу, проведенному телеканалами RTL и n-tv рейтинг социал-демократов упал до рекордно низкого уровня и составляет сейчас всего 12%.

Решение Налес уйти в отставку может иметь самые серьезные последствия для правящей в ФРГ коалиции (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду. Многие члены СДПГ полагают, что участие в правительстве Ангелы Меркель на правах младшего партнера вредит партии, и призывают покинуть коалицию.