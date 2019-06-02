СМИ: руководство ХДС заявило о готовности продолжать работу в "большой коалиции" Германии

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Руководство германского Христианско-демократического союза (ХДС) заявило о готовности продолжать работу в "большой коалиции" (правительство в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии - СДПГ) в свете решения Андреа Налес уйти в отставку с поста главы СДПГ. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на источники в ХДС.

Руководство ХДС обратилось ко всем членам партии с призывом сохранять приверженность продолжению работы нынешнего правительства ФРГ. Позднее 2 июня правление Христианско-демократического союза обсудит возможные последствия шага, на который решила пойти Налес, для "большой коалиции".

Ранее в воскресенье Налес заявила об отставке с постов председателя Социал-демократической партии Германии и главы фракции СДПГ в Бундестаге. Это решение последовало после провала СДПГ на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы.