СМИ: Андреа Налес полностью уйдет из политики и сдаст свой мандат депутата Бундестага

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Андреа Налес, объявившая в воскресенье об отставке с постов председателя Социал-демократической партии Германии и главы фракции СДПГ в Бундестаге, полностью уйдет из политики, сдав также свой мандат депутата парламента ФРГ. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на источники в окружении политика.

По ее информации, 48-летняя Налес в самом скором времени намерена отказаться от депутатского мандата. Точное время пока обсуждается, отметили источники Funke.

Налес заявила об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы.