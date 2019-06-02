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Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

В ВСУ сообщили, что украинские десантники "готовятся к действиям по всем возможным оперативно-тактическим сценариям для Приазовья"

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели комплексные учения на побережье Азовского моря. Об этом в воскресенье сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе).

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона", - проинформировал штаб в Facebook.

При этом уточняется, что учения прошли на побережье Азовского моря, территория которого названа "зоной высокого риска для развития военной агрессии северного соседа". Как уточнили в штабе, украинские десантники "готовятся к действиям по всем возможным оперативно-тактическим сценариям для Приазовья".

28 мая пресс-центр ООС сообщил о проведении морских маневров со стрельбами в Азовском море. В них приняли участие экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны".

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