Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели комплексные учения на побережье Азовского моря. Об этом в воскресенье сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе).

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона", - проинформировал штаб в Facebook.

При этом уточняется, что учения прошли на побережье Азовского моря, территория которого названа "зоной высокого риска для развития военной агрессии северного соседа". Как уточнили в штабе, украинские десантники "готовятся к действиям по всем возможным оперативно-тактическим сценариям для Приазовья".

28 мая пресс-центр ООС сообщил о проведении морских маневров со стрельбами в Азовском море. В них приняли участие экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны".