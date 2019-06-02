AFP: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ

ТАСС, 2 июня. Суд в Ираке приговорил в воскресенье к смертной казни девятого гражданина Франции за принадлежность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом информирует AFP.

Согласно его сведениям, к смерти приговорен 28-летний Вьяни Ураги алжирского происхождения. Ранее по такому же обвинению смертный приговор был вынесен 32-летнему Фодилу Тахару Уидейту.

Как в свою очередь сообщает агентство Reuters, по словам прокурора, еще три гражданина Франции предстанут перед судом 3 июня.

Ранее иракский суд вынес аналогичные приговоры в отношении семи граждан Франции. 26 мая суд приговорил к казни троих французов. Аналогичные вердикты были вынесены в 27, 28 и 29 мая в отношении еще четверых граждан Франции.

Как отмечает Reuters, все девять осужденных были перевезены в Ирак в феврале. Согласно военным источникам агентства, поддерживаемая США вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) тогда передала 280 человек, среди которых 14 французских граждан. 25 февраля агентство информировало, что арабо-курдские формирования передали Ираку более 280 боевиков ИГ.