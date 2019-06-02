В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Представители националистических организаций, пикетирующие съезд местной власти в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова.

"Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине", - так прокомментировал снос бюста руководитель восточного крыла партии "Национальный корпус" (запрещена в РФ) Максим Жорин в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.

Памятник Жукову установлен около Дворца спорта в Харькове, где проходит съезд партии "Доверяй делам". В нем принимают участие мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Около Дворца спорта собралось несколько сотен людей с национальными и националистическими флагами. Чтобы попасть в здание, участникам съезда приходится проходить через пикет, устроенный националистами.

По словам Жорина, бюст снесли в рамках проводимой на Украине политики декоммунизации. "Жукова лично охранял городской глава Харькова вразрез с законом о декоммунизации. Он делал все, чтобы документы на его снос прятались, терялись, его постоянно охраняли", - отметил он.

Рядом с пикетирующими находятся представители правоохранительных органов. В ситуацию они не вмешиваются.