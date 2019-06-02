Помпео заявил о готовности начать диалог с Ираном без предварительных условий

ТАСС, 2 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном без каких-либо предварительных условий. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, передает Reuters.

Помпео также отметил, что проблемы в отношениях с Исламской Республикой существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Госсекретарь вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране.

В то же время Помпео добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.

8 мая 2018 года глава Белого дома объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

Несколько дней назад Роухани заявил, что Тегеран не исключает возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.