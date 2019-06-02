Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до двух

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере два человека погибли, 24 пострадали в результате трех взрывов, прогремевших в воскресенье в афганской столице. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Маяра.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших.

Согласно данным телеканала, целью первого взрыва был автобус, в котором находились учащиеся образовательного университета столицы. Как указывает телеканал 1 TV, магнитная бомба была прикреплена к транспортному средству.

Затем в этом районе прогремели еще два взрыва. Причиной во всех трех случаях стало срабатывание самодельных взрывных устройств, сообщает TOLOnews.

Согласно сведениям 1 TV, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за случившееся.