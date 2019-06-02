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Кризис на Украине

Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова

Ранее националисты снесли бюст советскому маршалу
Мэр Харькова Геннадий Кернес Сергей Козлов/ТАСС
Описание
Мэр Харькова Геннадий Кернес
© Сергей Козлов/ТАСС

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Поваленный националистами бюст маршалу Георгию Жукову в Харькове будет восстановлен за счет пожертвований. Об этом заявил в воскресенье мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Я посоветовался с [депутатом Верховной рады Виталием] Хомутынником (представляет округ, на территории которого стоял бюст - прим. ТАСС), и он говорил, что за счет фонда "Возрождение" восстановит памятник в ближайшее время", - процитировало местное издание "Медиапорт" заявление Кернеса, озвученное в ходе съезда партии "Доверяй делам". Участники мероприятия отреагировали на обещание мэра аплодисментами.

Ранее в воскресенье представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст маршалу Жукову в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

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