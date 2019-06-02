Медведчук назвал снос бюста Жукова в Харькове результатом безнаказанности националистов

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове направлен против общей для украинцев и русских истории и происходит из-за попустительства власти в отношении националистов. Такое мнение в воскресенье выразил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории памяти и Великой Победы", - написал он в Twitter. Медведчук добавил, что сейчас на Украине, "как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей юго-востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов".

Сопредседатель "Платфомы" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" обратился к властям Харькова с просьбой разрешить восстановить за счет партии бюст маршалу. "Памятник Жукову мы восстановим. Я лично обращаюсь к харьковским властям с просьбой разрешить нам за собственный счет восстановить памятник великому маршалу Великой Отечественной войны, маршалу победы, маршалу, под руководством которого разбили фашизм, который сегодня поднимает голову в нашей стране", - отметил он, добавив, что уверен, что его точку зрения поддерживает большинство жителей Украины.

Рабинович считает, что в такой ситуации он ожидает заявления президента Владимира Зеленского. "Опять центральная власть молчит, никого нет, выходной у них, никакой оценки событиям, вандализму, издевательству над мнением людей. В Харькове нет [оценки] ни от МВД, ни от СБУ, ни от - самое главное - того человека, которого мы избрали президентом, ни от его команды", - подчеркнул он.

В свою очередь провластные политики встали на сторону националистов в ситуации вокруг бюста Жукова. Так, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прямо оправдал действия радикалов. "Памятник советскому маршалу Жукову подпадает под действие закона о декоммунизации <...> Люди действуют по закону, и власти, и полиция должны способствовать им, а не препятствовать" - написал он в Twitter. В свою очередь глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что закон нарушила местная власть Харькова, которая ранее не снесла бюст, а "попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную".

Ранее представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Георгию Жукову в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.