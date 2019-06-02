СМИ: Нетаньяху отправил в отставку министров юстиции и образования

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил в воскресенье из правительства и кабинета безопасности и отправил в отставку министра образования Нафтали Беннета и министра юстиции Аелет Шакед, чья партия "Новые правые" не прошла электоральный барьер на последних парламентских выборах 9 апреля. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

"Беннет и Шакед не могут оставаться на важных должностях в кабинете министров еще шесть месяцев после того, как они не прошли электоральный барьер", - цитирует Kan неназванный правительственный источник.

В декабре 2018 года Беннет и Шакед объявили о своем выходе из партии "Еврейский дом" и создании нового политического объединения под названием "Новые правые". На последних выборах, состоявшихся 9 апреля, эта партия провалилась, ее показатели по итогам голосования не позволили ей пройти в Кнессет (парламент) 21-го созыва. Нетаньяху очень нужны были 4 депутатских кресла, которые могли получить "Новые правые" в парламенте, но для этого им не хватило несколько тысяч голосов.

Премьер не смог сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 9 апреля, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства, и сам премьер инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая закона о самороспуске парламента. Повторные парламентские выборы впервые в истории состоятся в Израиле 17 сентября.