Блок ХДС/ХСС рассчитывает, что социал-демократы останутся частью правящей коалиции ФРГ

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Немецкие Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) рассчитывают, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) останется частью правительства Германии в свете решения Андреа Налес уйти в отставку с постов председателя СДПГ и главы ее фракции в Бундестаге.

"Андреа Налес проинформировала меня сегодня утром о своих планах уйти в отставку. Я принимаю это решение к сведению и уважаю его", - заявила в воскресенье журналистам в Берлине председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она назвала Налес сильной личностью и надежным партнером.

"Я исхожу из того, что СДПГ как можно скорее решит кадровые вопросы и не нанесет вреда работоспособности коалиции. Сейчас не час для партийно-тактических размышлений, мы по-прежнему привержены сохранению "большой коалиции", - сказала Крамп-Карренбауэр. "Мы хотим служить своей стране, проводя хорошую правительственную политику", - заверила она.

В свою очередь лидер ХСС Маркус Зёдер призвал социал-демократов осознать ответственность перед Германией. "Мы ожидаем, что СДПГ внесет свой вклад в сохранение стабильного правительства", - подчеркнул он в интервью агентству DPA. Зёдер также высказал мнение, что на Налес "не лежит основная ответственность за результат СДПГ на выборах".

Налес заявила об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы.

Как ожидается, временно исполнять обязанности председателя Социал-демократической партии Германии будет Малу Драйер, премьер-министр федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц, а главы фракции СДПГ в Бундестаге - Рольф Мютцених, нынешний заместитель Налес.