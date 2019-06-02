Лидер "Альтернативы для Германии" призвал к отставке правительство ФРГ

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен призвал к отставке правительство ФРГ после решения Андреа Налес уйти с постов председателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и главы ее фракции в Бундестаге.

"Кого вообще интересует, уходит ли в отставку Андреа Налес и кто будет ее преемником на посту попечителя бывшей народной партии СДПГ?" - приводит в воскресенье агентство DPA выдержки из заявления Мойтена. "Кто в этой стране действительно должен, наконец, подать в отставку, так это Ангела Меркель и с ней все правительство", - считает он.

Налес заявила ранее об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы.

Как ожидается, временно исполнять обязанности председателя Социал-демократической партии Германии будет Малу Драйер, премьер-министр федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц, а главы фракции СДПГ в Бундестаге - Рольф Мютцених, нынешний заместитель Налес.

Ее решение может иметь самые серьезные последствия для правящей коалиции (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду. Многие члены СДПГ полагают, что участие в правительстве Ангелы Меркель на правах младшего партнера вредит партии, и призывают покинуть коалицию.