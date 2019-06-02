В США заявили, что пока не видят необходимости в возобновлении военных учений с Сеулом

ТАСС, 2 июня. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон в настоящее время не видит необходимости в возобновлении совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом, как сообщило агентство Reuters, сам Шанахан заявил журналистам, сопровождавшим его на борту самолета во время полета в Сеул.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления крупномасштабных маневров между армиями США и Южной Кореи Шанахан заметил: "Я не думаю, что это необходимо".

Исполняющий обязанности министра обороны также добавил, что в ходе нынешнего визита в Сеул он намерен удостовериться, что американские части, расквартированные на Корейском полуострове, находятся в "требуемой готовности" несмотря на отсрочку совместных учений. Шанахан заметил, что у него будет больше информации по данному вопросу после его встреч в Сеуле, проведение которых намечено на понедельник.

В сентябре 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил Пхеньян, где провел два раунда переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров была подписана совместная Пхеньянская декларация о нормализации отношений между двумя странами, которая предусматривает пакет мер, направленных на предотвращение возможных военных конфликтов. После этого представители США и Южной Кореи заявляли о намерении прекратить совместные военные маневры для ускорения денуклеаризации Корейского полуострова.