Оппозиция Косова считает, что правительство потеряло легитимность

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Правительство непризнанного Косова во главе с Рамушем Харадинаем не смогло справиться со стоящими перед ним задачами и потеряло легитимность. Уверенность в этом выразил в воскресенье экс-премьер непризнанной республики, лидер оппозиционного Демократического союза Косова Иса Мустафа.

"Правительство Харадиная потеряло легитимность, столкнулось с цепочкой скандалов и должно прекратить работу. Косову нужны перемены, действующее правительство должно пасть, потому что оно неспособно вести такие процессы, как диалог (Приштины и Белграда - прим. ТАСС), признание [независимости Косова], визовая либерализация и интеграция с ЕС. Мы работаем с "Самоопределением" и "Социал-демократической партией", а также с другими силами во власти, чтобы убедить их в том, что правительство не приносит пользы Косову", - цитирует экс-премьера телеканал RTK.

Мустафа сообщил, что "Самоопределение" готово выразить вотум недоверия правительству, а с социал-демократами еще ведутся переговоры.

Иса Мустафа возглавлял правительство непризнанной республики с 2014 по 2017 годы. Его кабинету был объявлен вотум недоверия в мае 2017 года. На внеочередных парламентских выборах большинство голосов получила возглавляемая Харадинаем "Коалиция пистолетов". Блок бывших полевых командиров, в который входят Демократическая партия Косово, "Альянс за будущее Косово", движение "Инициатива для Косово" и еще девять партий, получил 39 мест в парламенте, второе место заняло ультраправое движение "Самоопределение" (32 мандата), на третьем месте идет умеренная "Коалиция роз" Исы Мустафы с 29 мандатами.

Возвращение Харадиная в политику стало возможным после его освобождения из тюрьмы французского города Кольмар, суд которого отклонил запрос Сербии на его экстрадицию. 4 января французская полиция арестовала Харадиная по запросу Белграда в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров ОАК в пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны и требовал приговорить его к 20 годам тюрьмы. Однако Харадинай дважды был оправдан; как отмечали судьи, процессы "проходили в атмосфере запугивания свидетелей".