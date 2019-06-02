AFP: "желтые жилеты" провели в Париже марш против насилия со стороны полиции

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Несколько сотен участников движения "желтых жилетов" провели марш в Париже против насилия со стороны полиции. Об этом в воскресенье сообщило AFP.

По его данным, марш начался в 12:00 (13:00 мск) от площади Бастилии. Демонстранты несли в руках транспаранты с фотографиями людей, пострадавших от действий полиции в ходе протестов. Они потребовали от власти ввести мораторий на применение полицией спецружей LBD, стреляющих крупнокалиберными резиновыми пулями, а также некоторых гранат со слезоточивым газом, которые при разрыве наносят серьезные увечья.

Как передает агентство, протестующие скандировали лозунги: "полиция повсюду, правосудие нигде", а также требовали отставки президента республики Эмманюэля Макрона и министра внутренних дел Кристофа Кастанера. Среди участников были люди, получившие серьезные травмы и лишившиеся конечностей. Парижских "желтых жилетов" приехали поддержать участники движения из других городов.

По данным МВД, к середине марта было выявлено 2558 раненых среди демонстрантов, а также 1797 - среди полиции, начиная с ноября 2018 года.

Прошедшие в субботу очередные протесты движения стали самыми малочисленными с ноября 2018 года. По данным правоохранительных органов, в них приняли участие не более 9,5 тыс. человек по всей стране.