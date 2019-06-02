Грузинская оппозиция призвала Тбилиси к прямому диалогу с Москвой

ТБИЛИСИ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Грузии нуждаются в прямом диалоге с Москвой для решения вопросов, связанных с Абхазией и Южной Осетией. Об этом в воскресенье заявила экс-спикер парламента Грузии, председатель оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе по итогам внеочередного съезда своей партии.

"Проблемы не решатся только посредством прямого диалога с абхазами и осетинами (хотя мы всегда говорим о необходимости такого диалога). Путь решения указанной проблемы может появиться только в том случае, если к прямому диалогу с абхазами и осетинами добавится прямой диалог с Москвой. Господа, преодолейте страх и признайте, что без прямого диалога с Россией эти проблемы не выйдут из тупика", - цитирует Бурджанадзе грузинское информационное агентство Interpressnews.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. 2 сентября 2008 года Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой в связи с признанием Россией этих стран. Формат Карасин - Абашидзе, созданный в 2012 году, является единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств. В последний раз представители РФ и Грузии встречались в феврале 2019 года.

На воскресном съезде "Единой Грузии - Демократического движения" Бурджанадзе была переизбрана председателем партии, а также ее сын Анзор Бицадзе стал членом Главного совета партии. На внеочередном съезде, кроме того, утвердили нового генерального секретаря: им стал Джавахети Гигла Барамидзе - первый посол Грузии в Армении и экс-губернатор армяноязычного грузинского края Самцхе.

Делегаты во время съезда проголосовали и за изменение названия партии. Если раньше партия называлась "Демократическое движение - Единая Грузия", сейчас она именуется "Единой Грузией - Демократическим движением". Съезд также утвердил новый логотип партии.

Партия Бурджанадзе была основана ею же в 2008 году.