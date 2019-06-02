Меркель ожидает, что коалиция в Германии продолжит работу после отставки главы СДПГ

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает, что действующая в Германии правящая коалиция (консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии - СДПГ) продолжит свою работу, несмотря на решение Андреа Налес уйти в отставку с постов председателя СДПГ и главы ее фракции в Бундестаге. Об этом глава германского правительства заявила журналистам в воскресенье в Берлине.

"Мы продолжим правительственную работу - со всей серьезностью и осознанием большой ответственности, ведь проблемы, которые мы должны решить, находятся на повестке дня как в ФРГ, так и в Европе", - сказала Меркель. По ее мнению, сохранение коалиции важно также в свете общей ситуации в современном мире.

Налес заявила ранее об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы.

Как ожидается, временно исполнять обязанности председателя Социал-демократической партии Германии будет Малу Драйер, премьер-министр федеральной земли Германии Рейнланд-Пфальц, а главы фракции СДПГ в Бундестаге - Рольф Мютцених, нынешний заместитель Налес.