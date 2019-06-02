Токаев назвал сотрудничество с Россией важным фактором для внутреннего развития Казахстана

ТАСС, 2 июня. Взаимодействие Казахстана и России является важным фактором для достижения республикой успехов в своем внутреннем развитии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия-24", показанном в воскресенье.

"Почему мы говорим о сотрудничестве с Российской Федерацией? Ведь помимо высоких слов, здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, - это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии. Я в этом убежден", - сказал Токаев.

Президент Казахстана рассказал, каким видит будущее республики. "Это прежде всего развитая страна с людьми, которые являются людьми цивилизации. Это образованная молодежь, которая уверенно смотрит в будущее, это люди, живущие в достатке. Так хочется выстроить свою работу, чтобы достичь этой цели. Но эта цель достижима при наличии благоприятного внешнего окружения", - подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.