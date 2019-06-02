Токаев заявил, что советуется с Назарбаевым и в этом видит смысл транзита власти

ТАСС, 2 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что имеет возможность советоваться с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и в этом видит смысл транзита власти в стране.

В интервью телеканалу "Россия-24", показанном в воскресенье, Токаев ответил на вопрос: "Трудно ли сегодня быть президентом Казахстана?". "Трудно, но самое главное - это ответственность, понимание ответственности, что в твоих руках находится судьба государства. Это, пожалуй, самое главное. Естественно, ответственность подстегивает, дисциплинирует. Кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом - Елбасы (лидером нации - прим. ТАСС) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски", - подчеркнул президент Казахстана.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.